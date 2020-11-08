Джибути, , 12:42 — REGNUM Камерунский бывший хавбек футбольного казанского клуба «Рубин» Алекс Сонг стал игроком команды «Арта/Солар7» из Джибути. Об этом 8 ноября сообщает Goal.com.

Уточняется, что контракт 33-летнего футболиста с командой из Джибути рассчитан на срок в два года и указывается, что параллельно игрок будет вести тренерскую деятельность в академии команды.

Отметим, Алекс Сонг играл в составе казанского «Рубина» с 2016 по 2018 год. Его последним клубом был швейцарский «Сьон», за который он играл с 2018 по 2020 год.