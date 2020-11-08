Москва, , 11:50 — REGNUM Фигурист Даниил Самсонов из группы Этери Тутберидзе, являющийся двукратным чемпионом России среди юниоров, не будет выступать на четвертом этапе Кубка России. Об этом 8 ноября сообщил один из тренеров спортсмена.

«Даня не выступит в Казани, его еще беспокоят болевые ощущения», — приводит его слова ТАСС.

Также известно, что фигурист не успел восстановиться от травмы, связанной с болезнью Осгуда-Шляттера.

При этом ранее 15-летний Самсонов вынужден был пропустить контрольные прокаты, проходившие в конце августа, однако намеревался участвовать в двух заключительных этапах Кубка России — в Казани и Москве.

Отметим, этап Кубка России по фигурному катанию в Казани состоится в период с 8 по 12 ноября, он является этапом отбора на чемпионат России, проведение которого намечено на конец декабря в Челябинске.