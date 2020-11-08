Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» решил кардинальным образом сменить состав своей команды. Об этом 8 ноября сообщает ESPN.

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Уточняется, что команда из Нью-Йорка выставила на обмен всех игроков своего состава за исключением центрового Митчелла Робинсона и легкого форварда Эр Джей Барретта.

При этом уточняется, что шорт-листе «Никс» уже находятся атакующий защитник команды «Индиана Пейсерс» Виктор Оладипо и разыгрывающий клуба «Оклахома Тандер» Крис Пол.

Отметим, в минувшем сезоне «Нью-Йорк Никс» заняли 12-е место в Восточной конференции НБА и нес могли выйти в плей-офф.