Зинсхайм, Германия, , 11:50 — REGNUM Тесты двух игроков футбольного клуба «Хоффенхайм» из Зинсхайма показали положительный результат. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба команды.

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«Результаты тестов футболиста Якоба Брун-Ларсена и одного из сотрудников «Хоффенхайма» на коронавирус оказались положительными», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что у заразившихся SARS-CoV-2 нет симптомов заболевания и сообщается, что в настоящее время они находятся в домашних условиях в изоляции.

Кроме того, подчеркивается, что при проведении анализов всем остальным игрокам, тренерскому составу и сотрудникам клуба не было выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, в настоящее время «Хоффенхайм» набрал 7 очков в шести матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, 8 ноября куб проведет мачт с «Вольфсбургом» в рамках чемпионата Германии.