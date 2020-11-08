Мадрид, , 11:12 — REGNUM Сербский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Йович может в скором времени покинуть свою нынешнюю команду. Об этом 8 ноября сообщает Marca.

По данным издания, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не рассчитывает на 22-летнего футболиста и потому агенты игрока в настоящее время ищут ему новый клуб.

При этом отмечается, что во время зимнего трансферного окна перейти из «Реала» будет сложно, так как руководство мадридской команды редко проводит сделки в зимнее время, а вдобавок ситуация осложняется пандемией коронавируса.

Отметим, Лука Йович стал игроком «Реала» в 2019 году и перешел в мадридскую команду из лиссабонской «Бенфики», причем провел последние два сезона на правах аренды во франкфуртском «Айнтрахте». В нынешнем сезоне сыграл за «Реал» в трех матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.