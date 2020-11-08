Мюнхен, Германия, , 10:42 — REGNUM Защитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Жером Боатенг может перейти в одну из команд английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 8 ноября сообщает Bild.

Уточняется, что к 32-летнему футболисту проявляют интерес лондонские команды «Арсенал» и «Тоттенхэм». При этом в 2018 году игрока пытался приобрести клуб «Манчестер Юнайтед».

Также известно, что текущий контракт защитника рассчитан до лета 2021 года и он отказался от его продления.

Отметим, Жером Боатенг уже играл в АПЛ в составе клуба «Манчестер Сити» в сезоне 2010/11. В текущем сезоне он провел шесть матчей в составе «Баварии» и не отметился в них никакими результативными действиями.