Неаполь, Италия, , 10:20 — REGNUM Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» из-за поломки самолета не смог вылететь на матч седьмого тура итальянского футбольного чемпионата с командой «Болонья». Об этом 8 ноября сообщает Football-Italia.

Уточняется, что команда из Неаполя должна была вылететь на матч в Болонью вечером 7 ноября, однако, когда она прибыла в аэропорт, выяснилось, что у самолета, который должен был доставить спортивный коллектив на матч, обнаружились неполадки.

В итоге было принято решение о перенесении рейса на утро 8 ноября.

Отметим, матч седьмого тура итальянского футбольного чемпионата между командами «Наполи» и «Болонья» должен начаться в 20:00 мск.