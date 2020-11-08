Лас-Вегас, США, 8 ноября 2020, 10:05 — REGNUM Белорусский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Орловский одержал верх над представителем Канады Таннером Босером в бою на турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 181, проходившем в Лас-Вегасе.
По итогам поединка все три судьи единогласным решением с одинаковым счетом 29−28 отдали победу белорусскому спортсмену.
Отметим, данная победа стала 30-я для 41-летнего Орловского (20 — досрочно) при 19 поражениях и двух несостоявшихся боях. Для 29-летнего Босера данное поражение стало седьмым при 19 победах и одной ничьей.