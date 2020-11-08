Лас-Вегас, США, 8 ноября 2020, 09:35 — REGNUM Молдавский боец смешанного стиля (ММА) Александр Романов победил досрочно бразильца Маркуса Рожериу де Лиму на турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 181, проходившем в Лас-Вегасе.
Молдавский спортсмен провел своему сопернику удушающий прием в конце первого раунда, чем вынудил бразильского бойца капитулировать.
Отметим, эта победа стала 13-й (все — досрочно) для 29-летнего ни разу непобежденного Романова. Для 35-летнего де Лимы поражение стало седьмым при 17 (15 — досрочно) победах.