Нови-Сад, Сербия, , 09:29 — REGNUM Российский спортсмены стали обладателями девяти медалей, четыре из которых — золотые, на чемпионате мира (ЧМ) по самбо, проходящем в городе Нови-Сад (Сербия).

Обладателями золотых наград стали Вера Лоткова (весовая категория до 52 кг) и Владимир Гладких (до 57 кг) в спортивном самбо, и Алексей Иванов (до 82 кг) и Валентин Молдавский (свыше 100 кг) — в боевом.

Серебряные награды у Билана Надюкова (до 74 кг) и Вячеслава Михайлина (до 100 кг) в спортивном самбо, и у Александра Саликова (до 62 кг) в боевом. Также в спортивном самбо Екатерина Оноприенко (до 64 кг) и Жанара Кусанова (до 80 кг) стали обладательницами бронзовых медалей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября самбисты из России в первый день чемпионата мира по данному виду спорта стали обладателями шести золотых наград.