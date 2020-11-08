Лас-Вегас, США, , 09:32 — REGNUM Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Гига Чикадзе одержал досрочную победу над американцем Джеймсом Краузе-Симмонсом на турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 181, проходившем в Лас-Вегасе.

Поединок завершился уже в первом раунде, когда грузинский спортсмен провел своему оппоненту два мощных удара левой ногой — по корпусу и в голову, после чего американец упал на пол в нокдаун, где Чикадзе провёл его добивание. В результате рефери присудил Краузе-Симмонсу поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 12-й (8 — досрочно) для 32-летнего Чикадзе при двух поражениях. Для Крауз-Симмонса данное поражение стало вторым при четырех (2 — досрочно) победах.