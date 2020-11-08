Абу-Даби, , 08:56 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов победил представителя Британии Оли Томпсона на турнире промоушена PaRus Fight Championship MMA, который проходил в Дубае.

Поединок завершился досрочно в первом раунде, когда Харитонов обманным движением левой руки заставил соперника открыться и затем провел ему точный правый боковой удар в челюсть. В результате Томпсон рухнул на пол октагона и рефери засчитал ему поражение нокаутом.

Отметим, это 26-я победа 40-летнего Харитонова в ММА при семи поражениях и двух несостоявшихся поединках. Для 40-летнего Томпсона данное поражение стало 12-м при 21 выигранном бое.