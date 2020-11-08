Лос-Анджелес, США, , 08:40 — REGNUM Американский боксер Девин Хейни одержал верх над представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа в поединке, на кону в котором стоял его титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе в поединке, который проходил в Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Флорида).

Бокс Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР

По итогам всех 12 заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 120−107, 120−107, 118−109 отдали победу американскому боксеру.

Отметим, это победа стала 25-й (15 — нокаутом) для ни разу непобежденного 21-летнего Хейни. Для 38-летнего Гамбоа это поражение стало четвертым при 30 выигранных поединках.