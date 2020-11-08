Париж, , 08:20 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» с убедительным результатом «всухую» обыграл команду «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата французской Лиги 1.

Игра состоялась на поле парижского стадиона на стадионе «Парк де Пренс» и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе «ПСЖ» отличились открывший в матче счет итальянский нападающий Мойзе Кин (11-я минута) и оформивший в матче дубль аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария (21-я и 73-я).

Отметим, по итогам встречи «ПСЖ» набрал 24 очка и упрочил этим свое лидирующее положение в турнирной таблице Лиги 1. У «Ренна» 18 очков и третье место.