Мадрид, , 08:07 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Кадис».

Игра прошла на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и закончилась сокрушительным поражением гостей со счетом 4:0.

Голами в составе победителей отметились оформивший в матче дубль португальский форвард Жоау Фелиш (8-я, 90-я минуты), полузащитник Маркос Льоренте (22-я) и уругвайский нападающий Луис Суарес (51-я).

Отметим, по итогам этой победы «Атлетико» набрал 17 очков, что позволило ему выйти на первой место в турнирной таблице чемпионата высшего дивизиона испанского — Примеры. У «Кадиса» 14 очков и шестая строчка.