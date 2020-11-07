Саранск, , 22:50 — REGNUM Футболисты «Тамбова» в домашнем матче четырнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли грозненскому «Ахмату». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 7 ноября на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске.

Героем встречи в составе гостей стал Артем Тимофеев, который забил единственный мяч на 87-й минуте.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Футболисты «Тамбова», в активе которых 12 баллов, находятся на тринадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским «Спартаком» в домашнем матче четырнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:2.

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