Москва, , 19:32 — REGNUM Хоккеистам сборной России, обыгравшим команду Швеции в матче Кубка Карьяла, было сложнее играть из-за «вязкого хоккея». Об этом 7 ноября сообщил ТАСС глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Здесь был вязкий хоккей и было сложнее, — сказал Третьяк. — И тем более шведы готовились уже не к какой-то молодежной команде».

Глава Федерации хоккея России также добавил, что все игроки российской команды молодцы, стараются.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября сборная Швеции по хоккею уступила по буллитам команде России в матче второго финского этапа Евротура — Кубка «Карьялы». Встреча прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 1:2 Б.

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