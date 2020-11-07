Тула, , 18:39 — REGNUM Волгоградский «Ротор» в выездном матче четырнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 7 ноября на стадионе «Арсенал» в Туле.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Кирилл Панченко. У гостей мяч забил Данил Степанов.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Арсенал» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Футболисты «Ротора», в активе которых семь баллов, находятся на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским «Спартаком» в домашнем матче четырнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:2.

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