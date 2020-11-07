Хельсинки, , 18:19 — REGNUM Сборная Швеции по хоккею в матче второго финского этапа Евротура — Кубка «Карьялы» — уступила по буллитам команде России. Встреча, завершившаяся со счетом 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1), прошла в Хельсинки.

Шайбу в составе «красной машины» в основное время матча забросил Родион Амиров, у команды Швеции голевыми действиями отметился Антон Ведин. В серии буллитов решающий бросок за сборную России нанес Василий Подколзин.

Отметим, что позже сборная России сыграет третий матч против сборной Чехии в рамках первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября сборная России по хоккею уверенно обыграла команду Финляндии в матче первого финского этапа Евротура — Кубка «Карьялы». Встреча прошла на стадионе «Хартвалл Арена» и закончилась со счетом — 6:2.

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