Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM Екатеринбургский «Урал» в домашнем матче четырнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с московским «Спартаком». Встреча, завершившаяся со счётом 2:2, прошла 7 ноября на «Екатеринбург-Арене» в Екатеринбурге.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Павел Погребняк и Рафал Аугустыняк. У гостей дубль оформил Александр Соболев.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Футболисты «Урала», в активе которых 15 баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября тульский «Арсенал» уступил казанскому «Рубину» в выездном матче тринадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась со счётом 1:3.

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