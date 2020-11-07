Турин, Италия, , 15:54 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» интересуется возможностью заполучить в свой состав аргентинского полузащитника команды «Удинезе» Родриго Де Пауля. Об этом 7 ноября сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство туринской команды продолжает следить за игрой 26-летнего футболиста и направило своих скаутов, чтобы оценить его игру.

Также указывается, что «Удинезе» оценивает игрока в €35−40 млн, его текущий контракт рассчитан до 2024 года.

При этом летом нынешнего года «Ювентус» уже пытался заполучить хавбека в свой состав.

Отметим, в нынешнем сезоне Родриго Де Пауль сыграл за свой нынешний клуб в 8 матчах и отметился в них одним голом и двумя результативными передачами.