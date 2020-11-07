Сочи, Краснодарский край, , 16:04 — REGNUM Хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» произвёл обмен своего голкипера Арсения Ахметова на денежную компенсацию в новосибирскую команду «Сибирь». Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба сочинской команды.

«В результате обмена вратарь отправился в Новосибирск. «Леопарды» получили взамен денежную компенсацию», — говорится в сообщении.

Отметим, 21-летний Арсений Ахметов является воспитанником казанского хоккея и вошёл в систему «Сочи» в 2017 году. За основную команду сыграл в двух матчах. Также в МХЛ Ахметов выступал в составах команд «Ирбис» (Казань) и «Капитан» (Ступино), а в ВХЛ играл за «Рязань» и «Ижсталь».