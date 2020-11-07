Мадрид, , 15:54 — REGNUM Тесты на коронавирус игроков мадридского кулба «Реал» — бразильского и бельгийского хавбеков Каземиро и Эдена Азара, показали положительный результат. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба клуба.

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Уточняется, что анализы были сданы обоими игроками 6 ноября, а 7 ноября они также сдали тесты на антитела, которые показали отрицательный результат.

Кроме того, указывается, что анализы на SARS-CoV-2 всех остальных игроков, тренерского штаба и сотрудников мадридской команды не выявили у них коронавирусной инфекции.

Отметим, в ближайшем туре испанского футбольного чемпионата «Реал», находящийся на втором месте турнирной таблицы, должен сыграть с командой «Валенсия».