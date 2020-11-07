Лондон, , 16:02 — REGNUM Футбольный клуб «Вест Бромвич» из Уэст-Бромиджа может расстаться со своим главным тренером Славеном Биличем. Об этом 7 ноября сообщает Daily Mail.

По информации источника, судьба 52-летнего хорватского специалиста в клубе будет решена в зависимости от результата матча его подопечных с лондонской командой «Тоттенхэм» в рамках восьмого тура английской Премьер-Лиги (АПЛ).

Отметим, Славен Билич пришел в «Вест Бромвич» в 2019 году и под его руководством команда в минувшем сезоне финишировала в Чемпионшипе (второй по значимости дивизион английского футбола) на втором месте, что позволило ей вернуться в АПЛ. В настоящее время клуб, не выигравший ни одного матча, находится на восемнадцатом месте в турнирной таблице.