Киев, , 14:28 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию нападающего киевского футбольного клуба «Динамо» Владислава Супряги показал положительный результат. Об этом 7 ноября сообщает «Футбол NEWS».

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При этом ранее девять игроков киевской команды сдали положительные анализы на SARS-CoV-2, после чего украинская Премьер-лига собирается обязать «Динамо» сдать дополнительные тесты на коронавирус перед матчем девятого тура с донецким «Шахтёром», который должен пройти 8 ноября.

Отметим, 4 ноября киевское «Динамо» в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов уступило каталонской команде «Барселоне» со счётом 1:2.