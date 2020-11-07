Томск, , 13:55 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» переиграл томскую команду «Томь» в матче двадцатого тура российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал форвард «Оренбурга» Андрей Козлов, который отличился на 68-й минуте матча.

Отметим, по результатам игры «Оренбург» набрал 43 очка, что позволило команде стать лидером турнирной таблицы ФНЛ. Для «Томи» данная игра стала шестой подряд без побед, в активе клуба 11 очков и 22-е, предпоследнее место.