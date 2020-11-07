Лондон, , 13:27 — REGNUM Американский хавбек лондонского футбольного клуба «Челси» Кристиан Пулишич из-за травмы не выйдет на поле в матче восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с командой «Шеффилд Юнайтед». Об этом 7 ноября сообщил главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

«Пулишич не сможет выйти на поле. У него все еще болит подколенное сухожилие, он не занимается с командой», — приводит слова главного тренера пресс-служба лондонской команды.

Также главный наставник «Челси» уточнил, что в середине текущей недели 22-летний футболист немного потренировался, однако после этого почувствовал дискомфорт.

Отметим, Кристиан Пулишич перешел в «Челси» из дортмундской «Боруссии» зимой минувшего года за €64 млн и в пяти мачтах нынешнего сезона забил один гол.