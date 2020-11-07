Нижнекамск, Татария, , 13:13 — REGNUM Шведский защитник Филип Хольм заключит соглашение с нижнекамской командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» до конца текущего сезона. Об этом 7 ноября сообщается в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Также уточняется, что соглашение между 28-летним хоккеистом и нижнекамским клубом будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Отметим, Филип Хольм уже играл в КХЛ в сезоне 2018/19 в составе нижегородского клуба «Торпедо» и смог набрать в 61 матче регулярного чемпионата лиги 26 (7 шайб +19 результативных передач) очков, а в семи играх Кубка Гагарина — еще 5 (шайба + 4 результативные передачи) очков.

В сезоне 2019/20 заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блекхоукс» и в 30 матчах в фарм-клубе «Чикаго» в американской хоккейной лиге (АХЛ) набрал 15 (4 шайбы +11 результативных передач) очков, а затем уехал играть за команду «Лозанна».