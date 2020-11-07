Мюнхен, Германия, , 12:31 — REGNUM Французский защитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Бенжамен Павар не будет принимать участия в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги с дортмундской командой «Боруссия». Об этом 7 ноября сообщает Bild.

По информации источника, 24-летний футболист получил травму, которая стала причиной того, что его не было на последних тренировках «Баварии».

При этому указывается, что место Павара на игровом поле, вероятнее всего, займет другой французский защитник — Буна Сарр, который был приобретен мюнхенским клубом во время предыдущего трансферного окна.

Отметим, в текущем сезоне Бенжамен Павар сыграл в составе мюнхенской команды 10 матчей, отметившись в них одним голевым пасом.