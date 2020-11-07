Манчестер, Великобритания, , 12:13 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может уволить своего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера с занимаемого им поста. Об этом 7 ноября сообщает ESPN.

Уточняется, что 47-летний норвежский специалист все ещё пользуется у руководства «МЮ» доверием, однако в случае, если результаты команды не будут им улучшены, клубу придется с ним расстаться.

При этом главным кандидатом на пост нового главного тренера «МЮ» называется немецкий специалист Юлиан Нагельсманн, в настоящее время являющийся главным наставником команды «РБ Лейпциг».

Отметим, в данный момент «МЮ» находится на 15 — месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда уступила в двух последних матчах — лондонскому «Арсеналу» в английском чемпионате и «Истанбулу» в групповом этапе Лиги чемпионов.