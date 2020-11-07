Мадрид, , 12:00 — REGNUM Мексиканский полузащитник мадридского футбольного клуба «Атлетико» Эктор Эррера во время зимнего трасферного окна может покинуть свою нынешнюю команду. Об этом 7 ноября сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, из-за того, что «Атлетико» приобрел французского хавбека Жоффрея Кондогбья, будущее 30-летнего Эрреры в мадридской команде оказалось под вопросом.

Также указывается, что за ситуацией с игроком ведёт наблюдение команда «Порту», где Эррера играл с 2013 по 2019 год. Кроме того, футболист все ещё может уйти в санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», причем последний сделал игроку очень выгодное финансовое предложение. При этом в «Атлетико» готовы расстаться с игроком за €6−8 млн.

Отметим, Эктор Эррера стал игроком «Атлетико» в 2019 году на правах свободного агента. Он провел в составе мадридской команды 30 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.