Торонто, Канада, , 11:24 — REGNUM В течение ближайших 7−10 дней собирается утвердить дату начала нового сезона североамериканская национальная хоккейная лига (НХЛ). Об этом 7 ноября сообщил журналист канадского телеканала TVA Рено Лавуа на своей странице в соцсети Twitter.

При этом указывается, что новый сезон в лиге все также намечен на 1 января 2021 года, как об этом ранее объявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции регулярный чемпионат НХЛ минувшего сезона был завершен досрочно. Обладателем, за который в НХЛ сразились летом текущего года, Кубка Стэнли стала команда «Тампа-Бэй Лайтингз».