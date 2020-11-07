Мадрид, , 11:24 — REGNUM Уругвайский нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Луис Суарес, который недавно перешел в клуб из команды «Барселона», рассказал о своих впечатлениях от нового спортивного коллектива. Слова футболиста 7 ноября приводит AS.

«Мне здесь очень хорошо. Сначала казалось, что переезд сулит сложности в плане семьи — поиск школы, дома. Но клуб оказал мне большую помощь, это очень облегчило жизнь. Мне здесь комфортно, все нравится в «Атлетико», — сообщил 33-летний игрок.

Также Суарес отметил, что в матче со своей бывшей командой он не станет праздновать гол в ворота «Барселоны» из уважения к своим бывшим партнёрам и клубу, однако подчеркнул, что такая игра будет для него особенным событием.

«Я собираюсь защищать футболку «Атлетико» до самой смерти, как защищал цвета всех команд, в которых играл», — подчеркнул футболист.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Луис Суарес на правах свободного агента перешёл из «Барселоны» в «Атлетико». В пяти матчах за свой новый клуб он отметился четырьмя забитыми мячами и одним голевым пасом.