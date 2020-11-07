Мадрид, , 10:35 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» может расстаться с пятью игроками из своего основного состава. Об этом 7 ноября сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство клуба готово пойти на такой шаг для того, чтобы приобрести в свой состав зимой нидерландского нападающего клуба «Лион» Мемфиса Депая и испанского защитника команды «Манчестер Сити» Эрика Гарсии.

Также уточняется, что футболистами, которые могут покинуть каталонскую команду, являются датский форвард Мартин Брайтвайт, французский нападающий Усман Дембеле, защитник Хуниор Фирпо, хавбек Карлес Аленья и французский защитник Самуэль Юмтити, так как они не входят в планы главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

Отметим, в настоящее время каталонский клуб в шести мачтах испанского футбольного чемпионата смог набрать 8 очков и находится на двенадцатом месте турнирной таблицы.