Портленд, США, , 10:30 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» не рассматривает варианты с обменом своего разыгрывающего Си Джея Макколлума. Об этом 7 ноября сообщает ESPN.

Уточняется, что ранее в «Блэйзерс» намеревались заполучить в свой состав тяжелого форварда команды «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, однако при этом в «Портленде» не собираются включать в данную сделку Макколлума.

При этом ранее Гордоном также интересовалась команда «Бруклин Нетс», но позднее стало известно, что она пока не намерена приобретать игрока.

Отметим, в прошедшем сезоне 29-летний Макколлум сыграл за «Портленд» в 70 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 22,2 очка, делая по 4,2 подбора и отдавая по 4,4 передачи. При этом в пяти матчах плей-офф он набирал по 23,2 очка, делал по 5,8 подбора и отдавал по 3,2 передачи.