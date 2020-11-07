Рим, , 10:21 — REGNUM Все игроки римского футбольного «Лацио», ранее заразившиеся коронавирусом, вылечились. Об этом 7 ноября сообщил врач команды Иво Пульчини, его слова приводит Football Italia.

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«Вся команда сдала отрицательные тесты и доступна для Симоне Индзаги (главный тренер «Лацио» — ред.) уже завтра, абсолютно точно», — заявил он.

Также медик добавил, что руководство римской команды уже сообщило об этом в местные органы здравоохранения.

Отметим, команда «Лацио» — соперник санкт-петербургского клуба «Зенит» по групповому этапу Лиги чемпионов, в третьем туре которого команды сыграли в Петербурге вничью со счетом 1:1.