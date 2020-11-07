Сассуоло, Италия, , 09:58 — REGNUM Футбольный клуб «Сассуоло» и команда «Удинезе» разошлись миром в матче седьмого тура итальянской Серии А.

Игра прошла на поле стадиона «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия и закончилась со счетом 0:0.

При этом матч в целом получился невыразительным. «Сассуоло», несмотря на то, что являлись хозяевами, нанесли лишь четыре удара по воротам соперника, только один из которых пришелся в створ. «Удинезе», в свою очередь, нанесли только два удара и ни одного в створ.

Отметим, по итогам матча «Сассуоло» набрал 15 очков, что позволило клубу вплотную приблизиться к лидеру турнирной таблицы итальянской Серии А — команде «Милан». У «Удинезе» четыре очка и девятнадцатое место.