Афины , , 09:26 — REGNUM Баскетбольный московский клуб ЦСКА обыграл афинскую команду «Панатинаикос» в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоялась на паркете площадки «O.A.K.A. — Олимпик Индур Холл» в Афинах и закончилась в пользу гостей со счетом 83:89.

При этом наиболее результативным стал сербский защитник «Панатинаикоса» Неманья Недович, который смог набрать за игру 19 очков.

В составе ЦСКА самым результативным стал американский лёгкий форвард московского клуба Уилл Клайберн, набравший за матч 15 очков.

Отметим, данная победа стала для ЦСКА четвертой в семи матчах Евролиги и в следующей встрече московская команда 12 ноября сыграет дома с командой из Витории «Баскония».