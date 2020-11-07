Саутгемптон, Великобритания, , 09:09 — REGNUM Футбольный клуб «Саутгемптон» уверенно победил команду «Ньюкасл» в мачте восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу.

Ирга прошла на поле стадиона «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и закончилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились нападающий Че Адамс (7-я минута) и полузащитник Стюарт Армстронг (82-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Саутгемптон» стало 16 очков, что позволило клубу впервые с 1988 года стать лидером турнирной таблицы АПЛ. У «Ньюкасла» 11 очков и одиннадцатое место.