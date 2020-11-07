Москва, , 08:59 — REGNUM Поединок российских боксеров Максима Власова и Умара Саламова отменен из-за того, что тест последнего из спортсменов на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом 7 ноября сообщили организаторы боя.

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«Саламов сдал положительный тест на коронавирус, бой не состоится», — приводит ТАСС слова представителя организаторов.

Отметим, поединок между боксерами должен был состояться в Минске 20 ноября и победивший в нем должен был стать обязательным претендентом на звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).