Москва, , 08:44 — REGNUM Боец смешанного стиля (ММА) Азамат Керефов одержал верх над Курбаном Гаджиевым и этим защитил свой титул чемпиона российского промоушна Absolute Championship Akhmat (АСА) в наилегчайшем весе на турнире АСА113 в Москве.

Бой проходил в отсутствии зрителей и по его итогам все судьи единогласно присудили победу Керефову.

Отметим, это первая удачная защиты Азаматом Керефовом его титула чемпиона АС в наилегчайшем весе и 16-я победа в ММА (3 — досрочно) при одном поражении. Для Курбана Гаджиева данное поражение стало четвертым при 15 (11 — досрочно) победах.