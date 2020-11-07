Белград, , 08:26 — REGNUM Самбисты из России в первый день чемпионата мира (ЧМ) по данному виду спорта, который проходит в Сербии, стали обладателями шести золотых наград.

Победителями стали — Елена Бондарева (весовая категория — до 48 кг), Гульфия Мухтарова (до 60 кг), Андрей Кубарков (до 52 кг), Никита Клецков (до 68 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). Ещё одна золотая медаль у Мухтара Гамзаева (до 57 кг), который выиграл ее в боевом самбо.

Кроме того, ещё одну бронзовую награду завоевала Татьяна Зенченко (до 72 кг). При этом в первый день соревнований разыгрывалось шесть комплектов наград в обычном и три комплекта в боевом самбо.

Отметим, в нынешнем году чемпионат по самбо должен был пройти в Ашхабаде, однако по причине введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений, федерация самбо Туркменистана была вынуждена отказаться от организации турнира.