Барселона, Испания, , 08:26 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике готов оказать помощь в финансировании реконструкции стадиона своей команды «Камп Ноу». Об этом 7 ноября сообщает издание Marca.

По данным источника, 33-летний футболист заявил, что готов помочь в финансовом вопросе реконструкции спортивной арены, а также стать посредником между каталонским клубом и компаниями, которые также захотят принимать участие в финансировании данного проекта.

При этом «Камп Ноу» является самым большим в Европе стадионом, и, согласно планам реконструкции, его вместимость по проекту должна быть увеличена с 99 354 до 105 тыс. зрителей. В 2014 году на проект требовалось €600 млн, сейчас реконструкция оценивается €725 млн.

Отметим, Жерар Пике вместе с «Барселоной» восемь раз становился чемпионом Испании и шесть раз обладателем кубка страны. Также он является трехкратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии в составе команды «Манчестер Юнайтед».