Рим, , 23:31 — REGNUM Согласно информации портала Le10Sport, бывший полузащитник сборной Франции и «Ньюкасла» Иоанн Кабай может перейти в клуб из второго дивизиона Италии.

Сейчас француз остается в статусе свободного агента. Летом «Сент-Этьен» не стал продлевать контракт с футболистом. В их составе Кабай провел 15 матчей в чемпионате Франции, отличившись одной результативной передачей.

Сообщается, что новым клубом Кабая может стать «Реджина», которая сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Серии B.