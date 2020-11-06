Мадрид, , 22:52 — REGNUM Портал El Confidencial рассказал, почему мадридский «Реал» решил расстаться с защитником Серхио Регилоном, который перешел в «Тоттенхэм».

Сообщается, что Регилон конфликтовал с сыном главного тренера команды, голкипером Люкой Зиданом. Из-за чего также у футболиста испортились отношения и с Зинедином Зиданом.

При этом «Реал» решил избавиться и от Люки Зидана, который на правах свободного агента перешел в «Райо Вальекано».

В текущем сезоне Регилон отдал две голевые передачи в трех матчах за «Тоттенхэм».