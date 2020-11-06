Брайтон, Великобритания, , 22:27 — REGNUM «Брайтон» сыграл вничью с «Бернли» в рамках 8-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Амекс» в Брайтоне и завершилась со счетом — 0:0.

«Брайтон» нанес 19 ударов в сторону ворот гостей, но так и не смог отличится голом. На 87-й минуте желтую карточку заработал хавбек «Брайтона» Ив Биссума.

«Бернли» занимает предпоследнюю строчку чемпионата, набрав 2 очка в 8 матчах. «Брайтон» опередил их на четыре очка, что позволило им разместиться на 16-м месте.