Рим, , 21:37 — REGNUM Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заразился коронавирусом, передают местные СМИ в пятницу, 6 ноября.

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Симптомы у бывшего наставника петербургского «Зенита» отсутствуют. Он находится на самоизоляции в собственном доме в Риме.

По данным на 6 ноября, в Италии умерли 40 638 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 446 (днем ранее — на 445). Выздоровели 322 925 человек, за сутки этот показатель увеличился на 10 586 (днем ранее — на 4961). Число подтвержденных носителей выросло на 37 809 (днем ранее — на 34 505), это самый высокий показатель за всё время эпидемии, «рекорды» ставятся уже четвертый день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 862 681. В настоящее время заражены 499 118 человек (на 26 770 больше, чем днем ранее) — еще один «рекорд». Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось почти в 40 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.