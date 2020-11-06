Сочи, Краснодарский край, , 21:20 — REGNUM «Уфа» сыграла вничью с «Сочи» в рамках 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась с ничейным счетом — 1:1.

Счет встречи был открыт на 53-й минуте защитником «сочинцев» Сергеем Тереховым. «Уфимцам» удалось сравнять счет на 86-й минуте, форвард Комнен Андрич успешно реализовал 11-метровый удар.

«Сочи» занимают пятую строчку с 23 баллами на счету. «Уфа», набрав 7 очков, поднялась на 15-е место.