Санкт-Петербург, , 20:55 — REGNUM Согласно информации портала Goal, мексиканский полузащитник «Атлетико Мадрид» Эктор Эррера может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что главными претендентами на игрока является петербургский «Зенит» и «Порту». Российский клуб готов предложить Эррере наиболее выгодный с точки зрения финансов вариант.

В текущем сезоне мексиканец провел за мадридскую команду 7 матчей и отдал одну голевую передачу. Трансферная цена игрока оценивается в 10 миллионов евро.