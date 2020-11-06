Балашиха, Московская область, , 20:39 — REGNUM Согласно информации портала «Бизнес Online», голкипер Эмиль Гарипов близок к тому, чтобы покинуть «Авангард».

Омский клуб может обменять игрока или расторгнет с ним соглашение в случае, если в команду перейдет голкипер Шимон Грубец. Клуб решил, что с приходом третьего голкипера, клуб покинет не Игорь Бобков, а Гарипов.

Гариповым уже интересуется московское ЦСКА.

В текущем сезоне игрок провел 14 матчей в чемпионате, одержав 8 побед. Гарипов в среднем пропускает 2 шайбы за матч и отражает 93,2% бросков.